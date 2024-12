Bianchessi (dirigente Monza): “Il cambio di Nesta è stato sofferto. Il mercato è vicino, ma distante”

Di fianco a Bocchetti, nella sua prima conferenza stampa, c’era anche Bianchessi, direttore sportivo del Monza. Queste le sue parole:

“Vorrei ringraziare Nesta, che ci ha messo il cuore. Purtroppo il calcio è questo, è fatto di numeri e risultati. Se non arrivano questi, bisogna fare di tutto per restare in Serie A, non retrocedere. Ho detto anche a Salvatore: questa rosa, questa squadra non è da ultimo posto in classifica. È inaccettabile che sia lì. Salvarsi è l’unico obiettivo che abbiamo per questa stagione, dovremo fare di tutto”.

Sul mercato:“L’acquisto migliore è fare punti a Parma e poi col Cagliari. Poi si vedrà. Il cambio di Nesta è stato sofferto: Galliani ha avuto un rapporto decennale con lui, e se n’è creato uno anche affettivo. Sono tante le componenti che portano al cambio: l’aria che respiri dentro a Monzello, dei risultati che vanno cambiati. Ci sono due partite importanti, dobbiamo cambiare strada. Non abbiamo una rosa da Champions League ma neanche da ultimo posto in classifica. Galliani aveva già fatto riflessioni prima della Juve, dopo la Juve ha fatto una notte di pensieri. All’una e mezza di notte mi ha chiamato e mi ha convocato per il mattino. Abbiamo valutato diversi profili ma contattato uno e un solo allenatore: quello qui presente”.

Il settore giovanile: “A luglio 2023 col mio arrivo abbiamo iniziato un lavoro sul settore giovanile che sta continuando. Questo lavoro ha portato all’arrivo di Mazza nella prima squadra, quest’anno si è aggiunto Kevin Martins e poi anche Colombo, che hanno esordito in Coppa Italia da titolari. Mercato? Abbiamo una fortuna: il nostro AD negli ultimi 50 anni di vita ne ha dedicati 49 al mercato, un pochino di esperienza ce l’ha… Ma il mercato è vicino ma distante: dobbiamo fare punti nelle prossime due partite, è determinante e determinerà ciò che si farà”.

Sul nuovo mister, Bocchetti: “Bocchetti è un Gasperini-boy… È un suo allievo, una delle sue componenti è la fame, il carattere, la voglia di arrivare. La salvezza non sarebbe un’impresa, le imprese sono altre. È difficile, ma bisogna riuscirci. Caro mister, qui in Serie B nessuno ci vuole andare”.

