Beukema: “Voglio giocare la Champions con il Bologna. Zirkzee mi manca molto ma sono convinto che Dallinga farà bene”

Direttamente dal ritiro del Bologna in Trentino-Alto Adige, è intervenuto in conferenza stampa Sam Beukema. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho parlato con il mister su cosa devo fare in campo e mi ha detto che vuole continuare con il lavoro dell’anno scorso. Ad esempio, in fase di costruzione a volte posso salire a centrocampo, a volte no. Non è molto diverso dall’anno scorso.

Siamo molto carichi per la Champions League, ma dobbiamo lavorare giorno per giorno e ragionare partita per partita. Questo è il modo giusto di lavorare. Ma ovviamente pensiamo anche alla Champions che è una cosa straordinaria per un club come il Bologna.

Sono cresciuto molto in Serie A, sia tecnicamente che come persona, sono diventato più bravo nell’impostazione dal basso, ma anche in fase difensiva.

La nazionale è un sogno ma è anche un obiettivo. Voglio restare a Bologna perché abbiamo un gruppo unito e preferisco questo tipo di gruppo agli individualismi. Poi i tifosi sono fantastici e voglio giocare la Champions con il Bologna. Joshua mi manca molto, è un mio grande amico. L’ho chiamato durante le vacanze. Sono molto contento che vada al Manchester, è un attaccante straordinario unico nel suo ruolo.Dallinga non lo conoscevo personalmente, ho visto alcuni highlights, El Azzouzi ci giocava insieme al Groningen. È un bravo ragazzo che vuole dare il massimo, ha talento ma ovviamente è diverso da Joshua. Sono convinto che Thijs farà bene”.

