Beukema: “So che Koopmeiners vuole la Juve. Differenze tra Italiano e Motta? Il nuovo mister parla di più”

Il difensore del Bologna, Beukema, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha delle differenze tra mister Italiano e il suo predecessore Thiago Motta. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Dal punto di vista tattico, Italiano vuole più profondità mentre l’anno scorso cercavamo sempre il palleggio. Adesso qualche volta posso lanciare lungo e la cosa non mi dispiace. Sono due perfezionisti. La differenza è che Italiano durante l’allenamento parla di più”. Poi sulla trattativa tra il suo connazionale Koopmeiners e la Juventus: “So che Koop desidera questo trasferimento e spero lo ottenga. Io non conosco i retroscena del rapporto tra lui e l’Atalanta. Posso solo dire che finché sto in un club mi alleno, lavoro e gioco per quel club. Con questo non intendo giudicare nessuno”.

Foto: beukema-x-bologna