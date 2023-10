Beukema: “Siamo difficili da battere, Thiago Motta è un top. Con Juventus e Monza ci sono stati episodi arbitrali discutibili”

In un’intervista a zerocinquantuno.it, il difensore del Bologna Sam Beukema ha parlato del buon inizio stagione della squadra di Thiago Motta:

“I risultati positivi aumentano la sicurezza e l’autostima di tutto l’ambiente, giocatori, staff, società e tifosi, significa che siamo difficili da battere. Abbiamo perso la prima col Milan ma la squadra era ancora in costruzione, adesso siamo imbattuti da sette giornate e vogliamo continuare così, migliorando ancora”.

Sugli episodi arbitrali: “Ci sono stati degli episodi discutibili, in primis contro Juventus e Monza, dispiace ma prevale l’orgoglio per avere superato in modo brillante degli esami molto difficili contro squadre davvero forti. Potevamo essere un po’ più su ma va bene così, non pensiamoci più e guardiamo avanti”.

Su Thiago Motta: “Lo rispettiamo tanto perché è stato un grande calciatore, ha giocato ai massimi livelli, la sua credibilità ci porta ad ascoltarlo in ogni istante con la massima attenzione, dalla sua bocca non esce mai una cavolata. Partecipa molto anche dalla panchina, come se fosse in campo con noi, e ha un’incredibile capacità di capire subito quando qualcosa non sta funzionando e correggerla a dovere: tatticamente è fortissimo. Ha tutte le caratteristiche per diventare un allenatore top, anzi, lo è già”.

Foto: Profilo Facebook ufficiale Bologna