Beukema: “Parlo molto con Thiago Motta, penso sia contento”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore del Bologna Sam Beukema ha parlato così dell’avvio stagionale della squadra di Thiago Motta: “Penso sia bello che abbiamo già giocato contro due delle migliori squadre all’inizio del campionato. Così sai cosa aspettarti dalle migliori squadre sulla carta e anche da te stesso. Contro il Milan meritavamo di più, contro la Juventus meritavamo di vincere. Ovviamente non devi sottovalutare le altre: Verona, Cagliari o qualsiasi altra squadra. Mi dà molta fiducia e questo è importante per me. Penso sia anche una conferma che è contento di me. Parlo molto con lui della tattica, di cosa posso migliorare. Sì, penso che Thiago sia contento. Anzi, lo spero. Ma siamo solo all’inizio“.

Foto: Profilo Facebook ufficiale Bologna