Bettega compie 70 anni. Gli auguri della Juventus

Oggi compie 70 anni Roberto Bettega, ex attaccante, che ha legato la sua carriera a quella della Juventus, non solo come calciatore ma anche come dirigente.

“Bobby-Gol” dopo un anno in B al Varese (che portò in Serie A grazie ai suoi gol), ha collezionato 490 presenze, segnando 179 gol con la Vecchia Signora. Ha vinto 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa e il titolo di Capocannoniere di Serie A del 1979-80.

Con la Nazionale, dal 1972 al 1983, ha collezionato 49 presenze, segnando 19 gol, giocando ai Mondiali del 1978 e agli Europei del 1980. Saltò la spedizione trionfale del 1982 per un infortunio.

La Juventus gli ha fatto gli auguri, nel giorno dei suoi 70 anni su twitter.

Foto: Twitter Juventus