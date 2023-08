Beto all’Everton: operazione indirizzata, quasi in dirittura. L’Udinese è sul punto di accettare un’offerta di circa 30 milioni, circa 5 milioni in meno rispetto alla clausola, con possibili bonus. Al punto che sarebbe già pronte le visite per Beto, sul punto di lasciare il Friuli.

Foto: Instagram Beto