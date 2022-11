Beto si sblocca e risponde a Colombo: termina in parità Udinese-Lecce (1-1)

Termina in parità alla Dacia Arena tra Udinese e Lecce: 1-1. La prima occasione del match la crea Strefezza: dribbling secco al limite dell’area e gran tiro, ma il palo nega la gioia del gol al calciatore brasiliano. La gara si sblocca al 33′ con Lorenzo Colombo: cross dalla sinistra di Gallo, il centravanti vince il confronto con Ebosse e col destro da due passi batte Silvestri. Nel finale crescono i friulani, ma gli ospiti si difendono con ordine e respingono ogni controffensiva bianconera. Al 46′ i salentini colpiscono un altro legno con un gran tiro dalla distanza di Gallo. Nel secondo tempo cresce l’Udinese e con l’ingresso in campo di Success arriva la a svolta e il gol del pareggio con Beto che torna a segno dopo un mese di astinenza. Nel finale i bianconeri provano a trovare la vittoria ma, al 94′, Falcone è bravo a restare in piedi e dire di no a Pereyra. Dunque un punto a testa, risultato che rispecchia l’andamento della partita. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Sottil, un punto per ripartire, invece, per il Lecce dopo la sconfitta contro la Juventus.

Foto: Instagram Udinese