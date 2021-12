Beto, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Ecco le sue parole: “Come ho detto dopo la partita con la Lazio sono un attaccante completo ma che deve migliorare in moltissime cose. Io non so quanti gol posso fare, voglio continuare a lavorare. Il mio idolo è Samuel Eto’o, ma io sono diverso da lui.” Foto: Twitter Udinese