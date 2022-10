Beto: “Il mio idolo è Eto’o, ma io voglio essere Beto. Non guardiamo la classifica”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti dell’Udinese, Beto, ha commentato il successo ottenuto sull’Hellas Verona, grazie anche a un suo gol: “Altro gol realizzato dopo esser subentrato? Mi dà soddisfazione fare gol, partire dalla panchina un po’ meno. Ma il calcio è così e sono contento. L’assist di Deulofeu? Lui è incredibile, è più facile giocare con un compagno così. Record di Di Natale? L’ho conosciuto una volta, mi piaceva come giocava. Mi fa piacere, non ero a conoscenza di questo record: so solo che voglio continuare a vincere. Noi sappiamo che siamo forti, abbiamo tanti buoni giocatori. Ma non guardiamo la classifica, pensiamo partita per partita”. Infine, ha parlato del suo idolo Eto’o: “È sempre stato un idolo per me: il numero uno. Ma non voglio diventare come lui: voglio essere me stesso”. Con il gol di questa sera, Beto ha eguagliato il record di Di Natale con l’Udinese: nelle prime 8 giornate solo Di Natale aveva segnato 5 gol con la maglia dell’Udinese.

Foto: Twitter Udinese