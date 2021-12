Beto: “Gotti mi ha dato tantissimo. Sogno la Champions”

Beto, attaccante portoghese dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il pareggio con il Milan.

E’ stato un gol facile o difficile?

“Il gol è stato difficile perché dovevo segnarlo sulla prima occasione e non sulla seconda. Questo ha reso tutto più difficile. Il Milan è una squadra forte, ma noi avevamo tutto per vincere questa partita”.

Vieni da una carriera difficile, è vero che hai anche pensato di smettere?

“E’ stata difficile, ho anche pensato di smettere, ma quando ero molto giovane. Ma oggi sono in Serie A e voglio solo vincere. Voglio giocare in Champions League, fare gol e vincere”.

E’ vero che fai degli allenamenti con le palline da tennis?

“Sì, perché ho molte occasioni ma ne sbaglio anche parecchie e così il mio primo allenatore mi faceva allenare con le palline da tennis. Se segno con quelle di sicuro ci riesco anche con il pallone grande.

Gotti ti ha lanciato in Serie A.

“Devo molto a lui. Lui mi ha valorizzato, mi ha insegnato tanto. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Udine mi ha permesso di crescere velocemente. Mi ha voluto qui e gli mando un grande abbraccio e gli faccio un in bocca al lupo”. Foto: Twitter Udinese