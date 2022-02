Beto: “Fiduciosi per il Milan. Ibra? Mi ha detto che sono forte e che sto andando bene”

Intervenuto in esclusiva a Sportitalia, l’attaccante dell’Udinese Beto ha parlato del prossimo match dei friulani contro il Milan: “Siamo fiduciosi per questa partita, non la viviamo come una preoccupazione, non ci sono partite scontate in questo campionato. Noi possiamo vincere contro i primi, è successo anche la giornata scorsa, dove le squadre più forti sulla carta hanno perso contro quelle più in basso in classifica. Ibra? Mi ha detto che sono forte e che sto andando bene. Scudetto? Credo lo vinca l’Inter”.

FOTO: Twitter Udinese