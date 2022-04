Beto: “Felice per la prima tripletta in carriera. Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello”

L’attaccante dell’Udinese, Beto, autore di una tripletta contro il Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Mi mancava il gol sì, però io ho lavorato molto per arrivare a questo livello, ho imparato. So che il calcio è così e non devo sempre pensare a segnare, perché nel frattempo abbiamo anche vinto e pareggiato e credo di aver fatto belle partite. Sono felice per questi tre gol, prima tripletta in carriera”.

Foto: Twitter Beto