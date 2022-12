Beto: “All’Udinese sto bene, ma il mio sogno è giocare la Champions League”

L’attaccante dell’Udinese, Beto, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo momento con il club friulano e dei suoi obiettivi per il futuro.

Queste le sue parole: “I numeri sono per le statistiche, io voglio giocare bene. E finora non stavo giocando bene, perché devo recuperare al meglio da quel fastidioso infortunio. Ora sto bene, mi sto sentendo il Beto di prima. Quindi non ho sofferto a non essere alcune volte tra i titolari perché quando vieni da un problema come il mio, l’ego non deve prevalere. E io non sono né Cristiano Ronaldo, né Messi. Sono solo Beto. Sono stati quattro mesi tosti”.

La qualità migliore: “Dico lo spirito di sacrificio. La mia qualità migliore non è la velocità come sarebbe facile dire. Ma ci sono la testa, la voglia di imparare, di ascoltare gli altri, di allenarsi sempre al massimo per migliorare”