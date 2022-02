Betis-Zenit San Pietroburgo: gara blindata, un migliaio di agenti di polizia a garantire l’ordine

C’è tensione in Spagna prima della gara tra Betis Siviglia e Zenit San Pietroburgo di Europa League, gara in programma alle 21. C’è un enorme spiegamento di forze, circa mille agenti fra polizia nazionale e locale, presenti a garantire l’ordine. Una gara che già prima dell’evolversi della situazione in Ucraina era considerata ad alto rischio. La Commissione Nazionale Antiviolenza infatti nei giorni scorsi aveva deciso per misure di sicurezza eccezionali in vista di questa sfida europea. Allo stadio saranno inoltre presenti cani specializzati nella rilevazione di esplosivi, vigili del fuoco e personale della Protezione Civile.