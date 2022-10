Betis Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali

La Roma vuole cercare di rimettere in piedi un girone non semplice, dopo la sconfitta dell’andata con il Betis Siviglia, cercando il successo in Spagna.

Queste le formazioni ufficiali:

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Aitor Rubiol, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Akoukou, Guardado; Rodri, Canales, Joaquin; Willian José.

Allenatore: Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Abraham, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Foto: twitter Roma