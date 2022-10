Betis Siviglia, ecco i convocati per il match contro la Roma

Il Betis Siviglia, capolista del gruppo C di Europa League, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Tanti gli assenti nelle fila della squadra spagnola. Non ci saranno infatti Montoya, Loren Morón, Juanmi, Camarasa e Dani Martín. Di seguito ecco i convocati:

Portieri: Bravo, Rui Silva, Garcia

Difensori: Gonzalez, Victor Ruiz, Alex Moreno, Pezzella, Luiz Felipe, Sabaly, Miranda

Centrocampisti: Akouokou, G. Rodriguez, Fekir, Canales, Luiz Henrique, William Carvalho, Joaquin, Guardado, Aitor Ruibal, Rodri

Attaccanti: Borja Iglesias, Willian José

Foto: sito Betis Siviglia