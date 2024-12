“Betis non all’altezza della situazione, interrompiamo ogni rapporto”. Il comunicato del Siviglia

La polemica era scaturita dopo che, al termine del derby del 6 ottobre, tre calciatori del Siviglia avevano posato con una bandiera in cui lo stemma del Betis era stato oscurato. Il Betis ha segnalato l’incidente e, dopo vari ricorsi, la Commissione Disciplinare ha squalificato Isaac Romero, Juanlu e Carmona per un turno, impedendo loro di giocare contro il Celta. Di seguito il comunicato del Siviglia:

“Il Siviglia ritiene che gli eventi riferiti dai dirigenti del Real Betis Balompié si inseriscano nel contesto della celebrazione di una partita di grande rivalità, sul proprio campo e senza alcuno scopo offensivo e non capisce perché possano essere interpretati come generatori di violenza. Stupisce che il club biancoverde non interpreti questi avvenimenti nel quadro della rivalità e della sana sportività sivigliana. E altrettanto sorprendente è la decisione dei Comitati Federativi di sanzionare questi eventi in termini sportivi, creando un pericoloso precedente in tutto il calcio spagnolo.

Il Siviglia ha dimostrato magnanimità in casi simili, come quando i giocatori o addirittura i dirigenti del Real Betis Balompié hanno deriso pubblicamente i nostri giocatori, comprendendo che certi eccessi e persino reati avevano restare nell’ambito dei festeggiamenti, anche se rappresentavano segni di mancanza di educazione e decoro. Il Siviglia ritiene che i dirigenti del Real Betis Balompié non siano stati all’altezza della situazione, dell’istituzione che rappresentano e dei suoi tifosi, che hanno saputo interpretare molto meglio la situazione. Club e tifosi ai quali il Siviglia mostra, come sempre, il suo totale rispetto.

Un tempo regnava la cordialità tra le due entità. Il Siviglia intende il rapporto tra i due club in un modo molto diverso, cordiale e rispettoso nel quadro sano della nostra rivalità sportiva. Quadro che il Real Betis Balompié ha deciso di trasgredire in modo deludente per ricercare benefici sportivi oltre i campi da gioco. Per questo motivo la nostra società ha deciso di interrompere i rapporti con il Real Betis Balompié , poiché non riteniamo che tali rapporti possano rimanere in vigore quando i dirigenti de lclub biancoverde hanno deliberatamente e consapevolmente cercato di danneggiare il nostro club. Questo nuoce e danneggia il Siviglia in termini sportivi”.

foto: x siviglia