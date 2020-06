Dalla Spagna: Betis, accordo totale con Loren Moron per il rinnovo

Secondo quanto riportato da AS, il Betis Siviglia avrebbe trovato l’accordo per blindare uno dei suoi giocatori di maggior spessore. Loren Moron, si legge sul quotidiano spagnolo, firmerà con il club bianco-verde fino al 2024, prolungando dunque l’attuale accordo per altre due stagioni. L’ufficialità è attesa a stretto giro di posta.

Foto: Twitter Ufficiale Betis Siviglia