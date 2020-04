Betis: due club di Premier seguono il terzino Alex Moreno

L’ottima stagione di Alex Moreno, terzino del Betis Siviglia, non è passata inosservata all’estero. Infatti, secondo AS, alcuni club inglesi sarebbero interessati al ragazzo che i Verdiblanco hanno acquistato dal Rayo Vallecano la scorsa estate. Questi club sarebbero l’Everton di Carlo Ancelotti e il Crystal Palace. Terzino con una spiccata offensività, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per fare bene in Premier League, ma il club di Siviglia si aspetta di incassare ben più dei 7 milioni di Euro pagati per il suo cartellino.

Foto: profilo Instagram personale Alex Moreno