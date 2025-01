Beste può salutare il Benfica: il Friburgo si fa avanti

Non di certo il miglior impatto possibile quello che Beste ha avuto nella realtà Benfica. Arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato Heidenheim per 10 milioni di euro, per il calciatore tedesco potrebbe essere già arrivato il momento di salutare la lega portoghese. Il calciatore classe ’99, infatti, non ha stupito e la dimostrazione arriva anche dal minutaggio raccolto fino a questo momento: 604′ minuti spalmati in 18 gare, tra coppa e campionato, per una media di 33 minuti a partita. A riportare il possibile trasferimento è Record che sottolinea come il calciatore sembrerebbe avvicinarsi sempre di più al ritorno in patria, ovvero in Germania. Su di lui ci sarebbe il Friburgo che avrebbe superato le concorrenti, ovvero Lipsia e Borussia Mönchengladbach, e sarebbe disposto a offrire 10 milioni di euro. La trattativa sembrerebbe correre veloce e potrebbe chiudersi già dalle prossime ore.

FOTO: X Benfica