Best FIFA Men’s Player 2024, questa sera la premiazione. Chi sono i favoriti

Questa sera direttamente da Doha verrà svelato chi sarà il vincitore del Best FIFA Men’s Player Award di questo 2024. Insieme a questo premio verranno consegnati anche quelli per il miglior coach di squadra maschile e femminile, la miglior giocatrice e il miglior portiere sia maschile che femminile. Oltre che il Premio Puskas e il Premio Marta che andranno ai due gol più belli dell’anno. Per quanto riguarda il Best Men’s Player i favoriti sono sicuramente due su tutti gli altri, che si sono anche contesi il Pallone d’Oro fino all’ultimo, ovvero Rodri (Man.City/Spagna) e Vini Jr (Real Madrid/Brasille). Questi i candidati completi:

Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Kylian Mbappe (Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spain), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)

Vinicius Jr (Brasile), Real Madrid

Foto: Sito FIFA