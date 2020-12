Best Fifa Football Awards, all’italiano Mattia Agnese il premio Fair Play 2020

L’Italia sorride grazie a Mattia Agnese, giovane classe 2003 tesserato per la società dilettantistica ligure dell’Ospedaletti, che in occasione della cerimonia di premiazioni del Best Fifa Football Awards, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Fifa Fair Play Award 2020. A consegnargli il premio, in streaming via Skype, è stato l’ex fuoriclasse del Milan, Ruud Gullit che ha commentato così: “Mattia tu sei il mio eroe, il nostro eroe”.

Ma cosa ha fatto vincere il premio a Mattia? Lo scorso gennaio, il ragazzo salvò la vita ad un avversario della Cairese, intervenendo tempestivamente dopo un malore a seguito di uno scontro di gioco. Mattia lo ha messo subito in posizione di sicurezza e gli ha tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse. Un gesto che è valso la vita al suo avversario e il premio a Mattia Agnese.