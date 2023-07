Besiktas: oggi arriva Rebic. E domani incontro con l’agente di Pereyra

Ante Rebic ha accettato il Besiktas da qualche giorno, ha lasciato Milano ed è atteso nel pomeriggio a Istanbul per firmare il contratto. Rebic ci ha pensato a lungo, poi ha capito che non ci sarebbe stato più spazio e ha deciso di lasciare il Milan. Il Besiktas potrebbe non fermarsi a Rebic, sta seguendo altre piste in Italia, compresa quella che porta a Pereyra. Secondo quanto riportato da diverse fonti turche, domani Federico Pastorello (agente del centrocampista) sarà a Istanbul per parlare con il club. Accostato a tante società italiane senza alcun tipo di profondità, adesso Pereyra cercherà di trovare l’accordo con il Besiktas.

Foto: Gokmen Ozcan per VOLE