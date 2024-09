Besiktas, le prime parole di Joao Mario: “Sono in un grande club”

Intervistato da alcuni media locali, Joao Mario ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Besiktas. Il centrocampista ex Benfica (passato in prestito temporaneo per una stagione al club turco) si è detto soddisfatto della sua nuova destinazione, e motivato ad aiutare la squadra per tutta la stagione.

Le dichiarazioni: “Sono in un grande club conosciuto ovunque. Abbiamo grandi tifosi. Anche i miei amici Rafa (Silva, ndr) e Gedson (Fernandes, ndr) sono qui. Inoltre, il simbolo del mio club precedente, il Benfica, era l’aquila. Mi è stato tutto molto chiaro. Sono davvero felice. Volevo venire qui perché cercavo un cambiamento. Il Beşiktaş è stato molto chiaro fin dall’inizio. Sono davvero felice di essere qui per aiutare la squadra. Penso che siamo una squadra che può vincere trofei. Sono entusiasta di iniziare”.

Foto: Instagram Joao Mario