Besiktas-Antalyaspor, lancio di peluche per i bambini colpiti dal terremoto. Partita interrotta dopo 5′

Un gesto commovente dei tifosi della formazione di Istanbul durante il match contro l’Antalyaspor. Dagli spalti, da tutti i settori dello Vodafone Stadium, sono piovuti in campo migliaia di peluche per offrire un dono che possa alleviare la sofferenza delle migliaia di bambini sfollati dopo il sisma che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. Applausi dei giocatori in campo che hanno contribuito a liberare il rettangolo di gioco per permettere la ripresa della partita conclusasi con il risultato di 0-0.

Foto: Instagram Antalyaspor