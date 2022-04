Bertolini (vice Zanetti): “Abbiamo messo in campo la nostra idea di calcio, pagato un episodio”

Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Venezia contro lo Spezia, che complica le speranze salvezza dei veneti: “Avrei rosicato anche per il pareggio, abbiamo messo in campo la nostra idea di calcio e pagato un episodio. La sconfitta è pesante ma dobbiamo ripartire dalla prestazione perché è stata buona, anche se siamo mancati negli episodi. Henry è il nostro centravanti e giocare uno scontro diretto senza di lui è sicuramente in handicap. Abbiamo calciato meno in porta di quanto avremmo dovuto”.

Bertolini prosegue: “Le speranze salvezza non calano, veniamo da un periodo in cui non facciamo punti, ma questa prestazione ci dà speranza per il futuro. Sono affranto, non riesco a darmi spiegazioni per una sconfitta del genere”.

Foto: Twitter Venezia