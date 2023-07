Bertolini: “Soddisfatta del primo tempo. Mercoledì dobbiamo vincere”

Milena Bertolini commenta così la netta sconfitta subita dalla sua Italia contro la Svezia nella seconda partita del Mondiale: “Sono soddisfatta del primo tempo, siamo partite bene e per 30 minuti le abbiamo messe in difficoltà. Poi, una volta subiti i gol su calcio piazzato non siamo state brave”. Ora testa al Sudafrica: “Ripartiamo dalle cose buone. Mercoledì dobbiamo vincere, crediamo nelle nostre qualità” ha detto l’allenatrice azzurra ai microfoni della Rai. Così, invece, Barbara Bonansea: “Non è stata una brutta gara la nostra. Da domani prepareremo al meglio la partita contro il Sudafrica. Dobbiamo crederci, possiamo andare avanti nel Mondiale”.

Foto: Instagram Bertolini