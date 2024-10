Bertola: “Con l’Irlanda giocheremo per vincere. Spezia? Contento di questo inizio di stagione”

Il difensore dell’Italia Under 21 Nicolò Bertola ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida con l’Irlanda di martedì. Agli azzurrini basterebbe un pareggio per raggiungere la qualificazione agli Europei.

“Il risultato tra Irlanda e Norvegia (1-1, ndr) non cambia il nostro obiettivo, dobbiamo giocare per vincere. In caso di vittoria (basterà un pari, ndr) abbiamo la possibilità di raggiungere un traguardo importante come la qualificazione agli Europei. Ce la metteremo tutta. Spezia? Sono molto contento di questo inizio di stagione, abbiamo cominciato in maniera ottima in campionato con il club”.

Foto: Instagram Bertola