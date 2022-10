Berni: “Italiano è un allenatore sopravvalutato. Mercato? Bocciato”

Ha usato parole forti Daniele Berni, intervenuto a Radio Firenze Viola, per analizzare il momento della Fioretnina, sconfitta in casa dalla Lazio nell’ultimo turno di campionato: “Italiano è un allenatore integralista, penso che sia anche presuntuoso ed in questo momento è sopravvalutato. Ieri ha elogiato l’inizio della gara, bisognerebbe spiegargli che il possesso palla non fa classifica. La Lazio è più forte e avrebbe comunque vinto, ma ha vinto in contropiede. Bisogna spiegare all’allenatore che si può cambiare e difendere più bassi, che una vittoria di ripartenza non è che vale un punto in meno. Poi non condivido nemmeno il suo turnover, ci deve essere un’ossatura di 6-7 giocatori fissi. Lui è convinto però che tutti i giocatori siano uguali e così non è. Poi secondo me prima si esce dalla Conference meglio è. Ci sono pochissime prospettive per arrivare in fondo. Io se usciamo ai gironi non mi strappo i capelli: è tale la difficoltà di questa squadra che portare avanti due competizioni insieme penso sia deleterio”. L’ex giocatore viola chiosa anche sul mercato: “Ingaggiare Kokorin è stata follia, la stessa cosa vale per l’acquisto a 15 milioni di Cabral. Su Jovic ci sta di fare una scommessa vista la formula con cui è stato preso, ma al momento è una scommessa persa, è un giocatore che non è carne né pesce. Su Vlahovic però dico che la sua cessione è stato l’affare del secolo per la società. Poi i rimpiazzi hanno fatto a desiderare”.

Foto: florenceisyou