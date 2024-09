Bernat: “Ho scelto il Villarreal perché volevo tornare a giocare in Spagna”

Juan Bernat ha lasciato nuovamente in prestito il Paris Saint-Germain negli ultimi giorni di mercato e stavolta è riuscito a tornare in patria, in Spagna. Ed è stato proprio questo il fattore che gli ha fatto accettare la corte del Submarino Amarillo. A dichiararlo è il terzino spagnolo stesso, intervenuto in conferenza stampa: “Il Villarreal è una grande squadra e, in più, ha avuto un ottimo inizio di stagione. Inoltre, desideravo tornare in Spagna da diversi anni e godermi il campionato del mio paese. Quindi appena il Villarreal me ne ha dato l’opportunità non ho esitato. Sono convinto che questo sia il posto giusto per continuare a crescere. Sono qui per aiutare la squadra e dare una mano a fare punti”.

Foto: Instagram Bernat