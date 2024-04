Bernardo Silva: “Vogliamo la seconda Champions consecutiva. Siamo fiduciosi sulla nostra forza”

Giorno di vigilia per il Manchester City, che domani ospiterà il Real Madrid, in occasione del doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Il centrocampista dei Citizens Bernardo Silva, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sappiamo quanto bene ha fatto questa squadra e vogliamo continuare e creare un’eredità. Vogliamo la quarta Premier League di fila e la seconda Champions League consecutiva. E queste sono sicuramente motivazioni importanti per fare bene in una settimana decisiva per proseguire il nostro cammino nelle due competizioni. Volevamo rimettere le cose a posto dopo che due anni fa il Real ci aveva eliminato al Bernabeu. Siamo consapevoli di essere molto forti e lo eravamo anche a Madrid. Ora abbiamo l’occasione di giocare in casa anche se affrontiamo la regina della competizione e abbiamo moltissimo rispetto per il Real Madrid. Siamo fiduciosi della nostra forza, ma vedremo domani cosa succederà. Questo gruppo ha dimostrato negli anni che siamo in grado di arrivare agli ultimi mesi lottando per tutte le competizioni. Non è facile ovviamente anche perché nella storia del calcio inglese solo due squadre hanno fatto il triplete, ma siamo molto felici di essere in lotta per questo risultato”.

Foto: Instagram Manchester City