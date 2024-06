Bernardo Silva: “Un ricordo super di CR7? La tripletta al Bayern o quella contro l’Atletico. Ma anche la rovesciata contro la Juventus”

Bernardo Silva, fantasista del Manchester City e compagno di squadra nel Portogallo di Ronaldo, ai microfoni di ESPN UK, ha risposto ad alcune domande sul fenomeno portoghese, pronto a giocare il sesto europeo.

Queste le sue parole: “Qual è il migliore ricordo che hai di Cristiano Ronaldo? Probabilmente una delle triplette in Champions League. Sai, quelle semifinali contro il Bayern, una di quelle partite e lui era sempre lì. Quindi penso che quando ha segnato la tripletta, se non sbaglio contro il Bayern Monaco, il 4-2 nel 2017, è stato folle. Oppure quando l’Atlético pensava che erano passati e poi la gara di ritorno invece fece tre gol con la Juve. Anzi, a proposito di Juve, quel gol in rovesciata contro la Juve? Quel gol è stato davvero bello”.

Foto: twitter Portogallo