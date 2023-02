Bernardo Silva su Cancelo al Bayern: “Siamo tristi, ma è stata la miglior scelta per lui”

Joao Cancelo ha lasciato il Manchester City per trasferirsi al Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports Portogallo, l’ex compagno del portoghese, Bernardo Silva, ha così parlato del suo passaggio in Germania: “Siamo contenti per Joao. Andare al Bayern è stata la scelta migliore per lui. Certo, per la squadra e per me questa è una triste notizia, perché non potrò vederlo tutti i giorni. Cancelo sa che è mi piace molto come giocatore ma ha penso abbia preso la decisione migliore in base alle sue esigenze e sono molto felice per lui”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco