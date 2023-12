Bernardo Silva: “Senza il Mondiale Haaland avrebbe vinto il Pallone d’Oro”

Il trequartista portoghese del Manchester City, Bernando Silva, ha parlato ai giornalisti del giornale lusitano A Bola: “Un giorno voglio certamente tornare al Benfica. Al momento la vedo difficile perché il Manchester City chiederebbe tanti soldi. Sono valutato più di 50 milioni i e nessun club portoghese può permettersi queste cifre. Magari alla fine del mio contratto sì. Quando ero piccolo il Barcellona di Guardiola era una ispirazione e uno dei miei sogni era giocare in quel modo. Se il Bayern avesse vinto la Champions e il suo attaccante avesse fatto 40 gol avrebbe certamente vinto il Pallone d’Oro. Noi abbiamo vinto la Champions ma Erling (Haaland ndr) non lo ha vinto. Tutto questo per ‘colpa’ del Mondiale vinto da Messi”.

Foto: Instagram Manchester City