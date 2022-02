Bernardo Silva: “Risultato super e non abbiamo neanche giocato così bene”

Il grande protagonista della serata del Manchester City, Bernardo Silva, ha parlato ai canali ufficiali dell’UEFA dopo la vittoria per 5-0 sullo Sporting Lisbona.

Queste le sue parole: “È stata un’ottima prestazione. Onestamente penso che nel primo tempo non siamo andati così bene da trovarci in vantaggio per 4-0. Penso che a volte siamo stati un po’ distratti, ma siamo stati molto cinici nel segnare quei gol con poche occasioni. Vincere 5-0 in trasferta è un buon risultato”.

Sulla vittoria: “Sono portoghese, vengo dall’altra parte della città. Mia madre è dello Sporting, mio ​​padre è del Benfica. È stato speciale segnare qui nella mia città natale. È sempre una motivazione venire qui a Lisbona e giocare una partita così importante, ma abbiamo ancora un lavoro da fare a Manchester”.

Foto: Twitter Manchester City