Bernardo Silva: “Non avevo ottime sensazioni dopo l’andata. E’ una notte magica”

Bernardo Silva, MVP di Manchester City-Real Madrid, ha parlato a Bt Sport, analizzando la vittoria contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “E’ una grande notte per noi. Sapevamo che poteva andare bene, ma battere 4-0 il Real Madrid in casa è incredibile! E’ una sensazione unica essere di nuovo in finale. Speriamo di vincerla stavolta. Non avevo ottime sensazioni dopo la gara d’andata, stasera dovevo fare meglio e sono molto soddisfatto. Gol di testa? Sono molto basso, ma sono forte di testa”.

Foto: Instagram personale