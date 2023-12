Bernardo Silva: “Non abbiamo mai vinto il Mondiale per Club e vogliamo farlo per la prima volta”

Il Manchester City di Pep Guardiola è atteso dalle semifinali del Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Urawa Reds. In conferenza stampa, il centrocampista Bernardo Silva si è così espresso: “Quando giochi questa competizione non c’è stanchezza. Siamo motivati a venire qui e giocare la competizione. Quasi tutti noi non l’abbiamo mai vinto e, come club, non l’abbiamo mai vinto e vogliamo farlo. Prima dobbiamo affrontare l’Urawa Red Diamonds e ci prepareremo bene per farlo”.

Foto: Instagram Bernardo Silva