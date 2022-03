Bernardo Silva: “La Macedonia del Nord merita di essere qui. Tanta pressione, ma sappiamo gestirla”

Parlando in conferenza stampa a pochi giorni dalla partita contro la Macedonia del Nord, il centrocampista del Portogallo Bernardo Silva ha detto la sua sulla sfida: “Loro meritano di essere arrivati fin qui, sono forti difensivamente e ci creeranno difficoltà. Noi abbiamo la responsabilità di andare al Mondiale, in questo senso c’è pressione su di noi e la accettiamo. Giocare in casa è molto importante, la gente lo sa e il supporto che abbiamo sentito si sentiva già quando abbiamo vinto la Nations League. L’abbiamo preparata come una partita normale, pur con diverse responsabilità perché è decisiva e conosciamo la posta in gioco. Dobbiamo riposare bene e seguire le idee dell’allenatore”.

Bernardo Silva prosegue: “Entreremo in campo sapendo che siamo una squadra che crea molte occasioni, ma anche che dobbiamo gestire i contropiede, sappiamo che sarà una gara difficile contro un avversario che si chiuderà”.

Foto: Twitter personale Bernardo Silva