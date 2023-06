Bernardo Silva: “La finale di Champions è un gran momento che vogliamo cogliere. Vogliamo vincere”

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky.uk in vista della finale di Champions League contro l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Due anni fa eravamo in finale e abbiamo perso, lo scorso anno siamo arrivati in semifinale. Quest’anno abbiamo un’altra opportunità. Sicuramente giocheremo questa partita pensando che questa è la nostra ultima possibilità, perché questo è un gran momento che dobbiamo cogliere. Quando hai un’opportunità del genere devi saperla cogliere. Non eravamo felici quando abbiamo perso la finale del 2021. Per alcuni giocatori, per esempio per Aguero e Fernandinho è stata l’ultima opportunità perché non sono più qui con noi. E probabilmente pe qualcuno di noi sarà l’ultima possibilità, per alti no. Ma questo non è importante, noi vogliamo cogliere questa opportunità che abbiamo ora. È il presente che conta. Faremo sicuramente in modo di prepararci al meglio per essere lì e provare a vincere”.

Foto: Instagram personale