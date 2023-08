Bernardo Silva in pole per sostituire Dembélé, ma il City non fa sconti. Le ultime

Ousmane Dembélé parrebbe sempre più vicino a lasciare il Barcellona per andare al PSG, e così i blaugrana starebbero pensando al suo sostituto. Secondo quanto riferisce Sport, il preferito di Xavi per il rimpiazzo del francese sarebbe Bernardo Silva. Il portoghese è da tempo nel mirino dei blaugrana, e a lui la destinazione non dispiacerebbe. Il problema è relativo al prezzo che il Manchester City chiede per lasciar andar via uno dei protagonisti del triplete appena conquistato. I Citizens, infatti, chiederebbero 80 milioni di euro per l’esterno ex Monaco.

Foto: Instagram Bernardo Silva