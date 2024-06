Bernardo Silva e un autogol goffo di Akaydin, Portogallo avanti 2-0 sulla Turchia all’intervallo

La gara si sblocca al 22′ e a passare in vantaggio sono i lusitano: Rafael Leao serve Mendes, il cui cross basso da sinistra viene deviato da Kokcu e diventa buono per Bernardo Silva. Il rigore in movimento del centrocampista del Manchester City non lascia scampo a Bayindir. Sei minuti più tardi, al 28′, è arrivato anche il raddoppio del Portogallo con un folle retropassaggio di Samet Akaydin verso Bayindir che, fuori dai pali, tenta di rimediare all’errore del compagno senza però riuscire ad arrivare in tempo sul pallone. Il Portogallo trova così la rete del 2-0.

Foto: Instagram Bernardo Silva