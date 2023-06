Bernardo Silva: “Dobbiamo goderci questi momenti. E’stata una stagione difficile perché abbiamo sempre rincorso l’Arsenal”

Bernardo Silva ai canali ufficiali del Manchester City si è espresso così in vista della finale di sabato sera: “Arrivare fino a questo punto è molto difficile, quindi devi goderti questi momenti perché non sai ti capiteranno di nuovo. Quando fai le cose con piacere, le fai meglio. Questa è stata una stagione difficile perché per il 90% del campionato abbiamo inseguito l’Arsenal e non siamo riusciti a vincere quattro o cinque partite di fila. Non abbiamo avuto quello slancio di fiducia che ti fa pensare di essere inarrestabile, quella riesci ad averla solo quando vinci sei o sette partite di fila. Dopo la Coppa del Mondo c’è stato un momento di riflessione, poi è arrivata la vittoria in trasferta contro l’Arsenal che è stata molto importante perché ci ha fatto credere di nuovo di poter vincere partite importanti. Ora vogliamo la Champions League perché è l’unico titolo che non siamo riusciti a vincere”.

Foto: Instagram Bernardo Silva