Bernardo Silva: “Champions? Abbiamo un buon vantaggio, ma il Real non muore mai. Guardiola è speciale”

Bernardo Silva, fantasista del Manchester City, ha parlato al Mundo Deportivo: “Quando giochi contro una squadra come il Real Madrid, niente è deciso. Prendiamo come esempio il Barcellona, l’anno scorso ha vinto 3-0 all’andata contro il Liverpool e poi ha perso 4-0 in casa dei Reds. È un buon risultato, ma dobbiamo restare molto concentrati. I giocatori del Real hanno più esperienza di tutti in questa competizione, quindi non possiamo pensare di avere già vinto. Guardiola? Il modo di vedere il calcio di Guardiola è molto diverso da tutti gli allenatori che ho avuto in passato. Quando sono arrivato, ho avuto il tempo di adattarmi, di capire tutto quello che volevo e ho imparato molto. La migliore decisione della mia vita è stata quella di venire al City per imparare ogni giorno con Guardiola e con tutti i miei compagni di squadra”.

Foto: Premier League Twitter