Bernardo Silva: “Arabia? Sono concentrato sul City. Il calcio europeo è ancora il migliore”

Bernardo Silva è ormai da anni uno degli uomini chiave del City di Guardiola. Il fantasista portoghese è da diverse stagioni uno dei migliori interpreti del suo ruolo, e sotto la guida del tecnico catalano ha ricoperto al meglio sia la posizione di mezz’ala che quella di esterno. Con il suo contratto in scadenza, però, è arrivato l’interesse di molti club, tra cui quelli della Saudi Pro League. Dopo che i suoi connazionali Ronaldo e Neves hanno accettato le offerte arabe, alcuni hanno pensato che anche Bernardo potesse optare per una nuova avventura, ma il portoghese ha smentito – almeno momentaneamente – tale possibilità. “I miglioramenti della Saudi Pro League sono stati impressionanti per gli investimenti che hanno fatto, e che continueranno a fare stando alle voci. Un futuro in Arabia? Al momento sono concentrato sul Manchester City, e sono davvero contento di giocare nel calcio europeo. Questo, a mio avviso, continua a rimanere il livello più alto.”

Foto: Instagram Manchester CIty