Bernardeschi sulla Juve: “Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe un’ingiustizia”

Federico Bernardeschi ha commentato il momento della Juventus, recentemente penalizzata con un -15 in classifica per via del caso plusvalenze. Le parole dell’ex calciatore bianconero: “Mi spiace per i ragazzi che stanno vivendo questa situazione. Quello che succede fuori dal campo incide sui risultati: non siamo robot, siamo essere umani, con emozioni e sentimenti. Quando si leggono certe cose, impossibile che ti scivolino addosso. Non lo so quello che succederà. Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe una ingiustizia enorme. Che c’entra l’aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive”.

Foto: Twitter ufficiale Bernardeschi