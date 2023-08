Bernardeschi sulla Juve: “Allegri può riportarla in alto, ma servono uomini con i valori”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Juventus, Federico Bernardeschi, ha così parlato così del club bianconero in vista della prossima stagione: “Vedo una Juve che arriva da un anno in cui sono successe tante cose che peseranno anche sul prossimo, come non fare le coppe. La Juve è sempre la Juve, ha un allenatore forte a cui affidarsi, che ha l’esperienza giusta per riportarla in alto, però non è serena e ha bisogno di rimettere nel gruppo uomini con i valori da Juventus. La priorità, come ha detto Allegri, dev’essere tornare in Champions, però con una gara a settimana la Juve diventa molto fastidiosa”.

Foto: Twitter Toronto