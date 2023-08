Bernardeschi sul ritorno in Serie A: “Se ci sarà la possibilità, io e la società decideremo insieme”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il calciatore del Toronto, Federico Bernardeschi, ha così parlato di un possibile ritorno in Serie A dopo l’avventura in MLS: “Mi fa piacere ricevere attenzioni, se ci sarà la possibilità di rientrare io e la società decideremo insieme”. Sulle sue tracce c’è il Bologna, come rivelato dall’amministratore delegato del club rossoblu Claudio Fenucci.