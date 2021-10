Bernardeschi sui social: “Vittoria molto importante. Non fermiamoci qui”

Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, ha commentato sui propri canali social il successo ottenuto alla Gazprom Arena sullo Zenit San Pietroburgo: “Un’altra vittoria molto importante in Champions League! Non fermiamoci qui!”.

Another very important win in @ChampionsLeague! We don’t stop! 💪🏼 ⚪️⚫️ #ForzaJuve #UCL pic.twitter.com/QUxCTBKl86

