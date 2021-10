Federico Bernardeschi, esterno della Juventus e dell’Italia, si è concesso ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale per dire la sua alla viglia della semifinale di Nations League contro la Spagna. Di seguito un estratto delle sue parole e il video dell’intervista.

“Il rigore in Italia-Spagna a Euro 2020? Emozioni fortissime, una serie di sensazioni tutte positive. Ero sicuro, tranquillo, ma anche emozionato. Un bel contrasto. Alla fine è andata bene, siamo andati in finale e questa è la cosa più importante di tutte. È stata la partita che più ci ha messo in difficoltà. Nations League? Sarà una semifinale proprio come all’Europeo, ma ogni partita ha una storia a sé. Sicuramente ci faremo trovare pronti. San Siro? Ci può dare una carica in più, giocare davanti ai tuoi tifosi è tutto più bello. Sarà un’emozione unica, proveremo a rendere nuovamente felici gli italiani. Sarebbe fondamentale dare continuità alla vittoria degli Europei”.

Foto: Instagram Bernardeschi